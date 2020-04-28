البحرين ترحب بإعلان تحالف دعم الشرعية فى اليمن ضرورة عودة الأوضاع

رحبت وزارة خارجية البحرين بإعلان تحالف دعم الشرعية فى اليمن بضرورة عودة الأوضاع فى عدن إلى وضعها السابق، وإلغاء أى خطوات تخالف اتفاق الرياض والإسراع فى تنفيذه، باعتباره الإطار المتفق عليه لتوحيد الصفوف وعودة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن.

وأعربت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين اليوم الاثنين، عن أملها في أن تتجاوب جميع الأطراف المعنية مع هذه الدعوة الخيرة من تحالف دعم الشرعية، وأن تلتزم بما نص عليه اتفاق الرياض حفاظًا على المصلحة العليا للشعب اليمني الشقيق ووحدة اليمن وسلامة أراضيه واستقراره، وأن تتضافر

كل الجهود اليمنية من أجل استعادة الدولة ومحاربة التنظيمات الإرهابية وإحلال السلام وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أعلن ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في العاصمة المؤقتة /عدن/ وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية.

وبحسب بيان صادر اليوم عن التحالف، أكد التحالف ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيراً إلى الترحيب الدولي الواسع والدعم المباشر من الأمم المتحدة.



وأوضح أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض والذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب وأن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين.

وطالب التحالف بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية ودعا إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية.