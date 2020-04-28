الجزائر تمدد إجراءات الحجر الصحى لـ 14 مايو المقبل بسبب كورونا

أعلنت رئاسة الحكومة الجزائرية، اليوم الإثنين، تمديد العمل بنظام الحجر الصحى الحالى ومجمل التدابير الوقائية المرافقة له لفترة إضافية مدتها 15 يومًا، من 30 أبريل الجارى إلى 14 مايو المقبل.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية أنه "تبعا للتشاور المنتظم مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور وباء فيروس كورونا ، بادر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) بعد موافقة الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، إلى تمديد العمل بنظام الحجر الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له، لفترة إضافية مدتها 15 يوما، أي من 30 أبريل الجاري إلى 14 مايو المقبل".

وجددت الحكومة نداءاتها للمواطنين ليظلوا مدركين للرهانات والتحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لوباء فيروس كورونا ومواصلة الامتثال، بكل وعي وصرامة، بتدابير النظافة، والتباعد الاجتماعي والحماية، التي تظل الحلول الوحيدة في الوقت الراهن لوقف زحف هذا الوباء.

وأشارت الحكومة الجزائرية - في بيانها - إلى المخاطر التي قد يتعرض لها أولئك الذين لا يحترمون التدابير الوقائية الـمتخذة، مؤكدة ضرورة التحلي باليقظة وحس المسؤولية، بالنسبة للمواطنين والتجار، لتمكين البلاد من الاستمرار في مسار مكافحة وباء كورونا بكل فعالية.

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وكانت الجزائر، أعلنت تسجيل 7 حالات وفيات جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس

المستجد إلى 432.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات الصحية فى الجزائر، تعافى أكبر مريض فى البلاد سنا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية جزائرية، حيث نقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية، عن محمد العايب، مدير الصحة العمومية فى ولاية البويرة شمالى البلاد، قوله إن المصاب البالغ من العمر 99، ويدعى "مسعود"، تماثل للشفاء وغادر مستشفى البويرة مساء الأحد.

وأكد العايب، أن "مسعود فى صحة جيدة، وتعافى من الفيروس وتمكن من مقاومته على الرغم من تقدمه فى السن"، مشيرا إلى تحويله لمستشفى آخر من أجل تلقى رعاية صحية ثانوية، وأوضح المسئول الجزائرى، أن إسماعيل، البالغ من العمر 45 سنة، ابن مسعود، تماثل أيضا للشفاء من الفيروس، فى حين توفى ابنه البكر عبد السلام، الذى كان يعانى من مرض مزمن.