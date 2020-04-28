أفادت مصادر ليبية متطابقة بأن الجيش الليبي أسقط طائره تركية مسيرة بمنطقة الوشكة شرقي مصراتة التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني الليبي وبها قاعدة جوية للأغراض العسكرية والمدنية وفقا لموقع روسيا اليوم. للأغراض العسكرية والمدنية وفقا لموقع روسيا اليوم. وكان الناطق باسم الجيش الليبي قد اتهم تركيا أكثر من مرة بأنها تستخدم قاعدة مصراتة الجوية لارسال طائرات مسيرة وعتاد حربي لحكومة الوفاق. تستخدم قاعدة مصراتة الجوية لارسال طائرات مسيرة وعتاد حربي لحكومة الوفاق. وكان الناطق باسم الجيش الليبي قد أعلن عن إسقاط عدة طائرات مسيرة تركية خلال الأسابيع الماضية ولم تعلق حكومة الوفاق الوطني الليبي بالنفي أو التأكيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الوطني الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة شرق مصراتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.