تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا بالعراق.. وارتفاع الإصابات لـ1874

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن تسجيل 27 إصابة جديدة و23 حالة شفاء وحالة وفاء واحدة بفيروس كورونا، وليصبح مجموع الإصابات 1847 حالة ومجموع الوفيات 88 حالة ومجموع حالات الشفاء 1286، وأشارت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - اليوم الإثنين إلى أنه تم فحص 2311 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل الفيروس في العراق 73782 نموذجا.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت أمس الاحد، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا وإجمالي الإصابات يبلغ 1820 إصابة



يشار إلى أن محافظ كربلاء العراقية نصيف الخطابي، أعلن إبلاغ كافة نقاط التفتيش الخارجية بحجز كل شخص يفد للمحافظة 14 يوما في الحجر الصحي بالتنسيق مع السلطات الصحية، فيما سيستمر منع الدخول للمحافظة من باقي المحافظات.



وقال الخطابي- للوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- أمس الأحد، تطبيق الفتح الجزئي لحظر التجوال الذي

يستمر من الساعة السادسة صباحا إلى السادسة مساء، وستتم محاسبة المخالفين بعد هذه الفترة".وكانت دائرة صحة كربلاء، قد أعلنت مُغادرة 88 شخصاً ممَن تم حجرِهم على خلفية مُلامستهم لبعض من تمَتْ تشخيص إصابتهم بفيروس كُورونا المُستجَد ، وذلك بعد التأكد من سلامتهم وخلوِهم من الإصابة به .وذكر مدير إعلام الدائرة سليم كاظم - في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن عدد المُغادرين من المُلامسين أصبح 498 شخصاً، موضحا أن حجرِهم كان احترازياً حماية لهُم وللمجتمع خشية أن يكونوا قد تعرَضوا للعدوى جراء مُلامستهم لبعض الحالات المُؤكدة مُختبرياً.