كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإمارات وماليزيا يبحثان علاقات الصداقة وجهود احتواء "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مساء اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية الماليزي داتوك سيري هشام الدين حسين، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وماليزيا، وذلك خلال اتصال هاتفي مرئي.

وتقدم الشيخ عبدالله بن زايد في لداية الاتصال الهاتفي بالتهنئة إلى ملك ماليزيا السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه وداتوك سيري والشعب الماليزي الصديق بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعود على الأمة الإسلامية والعالم بالخير واليمن والبركات.

وبعد ذلك، تناول الجانبان مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" والإجراءات الاحترازية والوقائية في البلدين والعمل والتنسيق المشترك في مواجهتها.

كما بحثا التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التعليم والأمن الغذائي والامدادات الطبية وتبادل البيانات العلمية المتعلقة بالحالات المصابة بفيروس كورونا، بما يسهم في تعزيز الجهود المشتركة لاحتواء تداعيات هذه الجائحة.

وأشاروا إلى أهمية التعاون القائم والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في مواجهة جائحة فيروس كورونا، مؤكدين على أن تضافر جهود مختلف دول العالم والتكاتف المجتمعي والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية سيقود في نهاية المطاف إلى تجاوز تداعيات هذه الجائحة.

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كما أكدوا ايضاً على علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات وماليزيا في شتى المجالات والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.