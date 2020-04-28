كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر روسيا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مساء اليوم الإثنين، عن وفاة 44 حالة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة في موسكو، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 479 شخصا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز العمليات عن تسجيل 6198 إصابة جديدة بعموم روسيا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 87147 شخصا، غالبيتهم في موسكو، فيما بلغ عدد الوفيات حتى ظهر اليوم 794 حالة.