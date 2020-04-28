كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر لبنان.. إقفال جميع مقرات وفروع المصارف في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، مساء اليوم الإثنين، إقفال جميع مقرات وفروع المصارف في مدينة طرابلس شمال لبنان، ابتداء من يوم غداً الثلاثاء إلى حين استتباب الأوضاع الأمنية، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، احتج مواطنون لبنانيون على الظروف المالية والاقتصادية واحرقوا واجهات عدد من المصارف في مدينة طرابلس.

وذربت القوات الأمنية طوقاً حول مكان الاحتجاجات، التي ما زالت مستمرة أمام مصرف لبنان المركزي، وقام محتجون بمهاجمة وتحطيم عدد من واجهات المصارف في مدينة طرابلس شمالي البلاد. Advertisements وتجددت الاحتجاجات في لبنان، ظهر اليوم، بعد فترة هدوء أعقبت ليلة قطع فيها المحتجون الطرقات بمعظم أنحاء البلاد، تنديدا بالأوضاع المعيشية الخانقة. وحاولت القوى الأمنية االتي ضربت طوقا حول المحتجين إخلاءهم من الساحة القريبة من مقر البرلمان والسراي الحكومي، فدارت مناوشات بين الجانبين وعمليات كر وفر لم تنته إلى شيء.