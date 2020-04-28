أسامة رمزي: مشاركتي في “ستكوم” القناة الثانية فرصة لاختبار موهبتي أمام الكبار

اعتبر الممثل الكوميدي أسامة رمزي، أن تجربته الأولى في الستكومات الرمضان مع ستكوم “كوببراتيف” على القناة الثانية، فرصة لاختبار موهبته وقدراته أمام ممثلين كبار.

وتحدث أسامة رمزي عن تجربته في الستكوم الذي يعرض على القناة الثانية وقت الإفطار، وقال عنها بعد بداية بثها :”خديت هاد التجربة اللي جديدة بالنسبة ليا كتحدي ليا أنني نمتحن راسي قدام بزاف ديال الممثلين ونختبر قدراتي وواش قادر نكون ممثل وسط بزاف ديال الممثلين قدمت أكثر من الجهد ديالي فكل مشهد” .

وأوضح رمزي في تدوينة نشرها على حسابه بالفايسبوك، أن دوره في ” كوبيراتيف” لقي استحسانا كبيرا، مبرزا أنه توصل برسائل من أصدقاءه بعد عرض الحلقة الأولى وقال:” كانبغي نقول ليهم شكرا بزاف وحتى الناس اللي ما عجبهمش آش قدمت صبرو معايا و عليا أنا باقي كانتعلم وكل مرة كانحاول نكون أفضل وربي شاهد عليا شحال كاناخد هادشي بجدية و كانتقاتل باش نبان فأحسن صورة على أي شكرا ليكم كاملين”.

يشار إلى أن سيتكوم “كوبيراتيف”، هو ثاني تجارب أسامة رمزي في التلفزيون بعد مشاركته إلى جانب حسن لفد الموسم الرمضاني المنصرم، في سلسلة كبور، ليتلقى الموسم الحالي فرصة المشاركة إلى جانب ممثلين أخرين، من بينهم محمد الخياري، وعزيز حطاب، وفدوى الطالب، وسعاد حسن.