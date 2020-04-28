البرازيل “تستعد” لاستئناف النشاط الكروي من دون جماهير

تستعد الحكومة البرازيلية لمنح الضوء الأخضر للساهرين على تسيير الشأن الكروي بهدف استئناف منافسات الدوري المحلي، بعد توقف أملته إجراءات الحجر الصحي التي فرضها انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن كارلوس دا كوستا، مسؤول بوزارة الاقتصاد البرازيلية أعلن، اليوم الاثنين، عن مجموعة من التدابير التي تهم إعادة الروح إلى النشاط الاقتصادي بعد التداعيات السلبية لانتشار الجائحة.

وشدد المصدر ذاته على كون انطلاق منافسات الدوري ستكون في القريب العاجل، مبرزا في السياق ذاته أن المباريات ستلعب بدون جماهير كإجراء احتياطي لوقف تفشي الفيروس.

وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة البرازيلية في مناقشات مستمرة مع الاتحاد المحلي لكرة القدم بهدف إعادة عجلة الكرة إلى الدوران، مشيرا إلى أن برنامج المباريات لم يحسم بعد.