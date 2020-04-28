شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع وَفَيَات فيروس كورونا في إسبانيا إلى 331 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:50 صباحًا, 28 أبريل 2020 م المناطق - وكالات أحصت إسبانيا اليوم 331 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية في ارتفاع طفيف عن حصيلة يوم أمس التي بلغت 288 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد الوَفَيَات بلغ 23521 , فيما بلغ عدد الإصابات 200 ألف شخصٍ.

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