شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. 18 إصابة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 967 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 967 حالةً مؤكدةً من 21081 تحليلًا. وسجلت أيضاً حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد 39. وأضاف بيان لوزارة الصحة التونسية أمس، أن الكشف عن الإصابات الجديدة جاءت إثر القيام بـ 263 تحليلاً مخبريًا، لافًتا إلى أن تونس العاصمة تتصدر المركز الأول من حيث عدد الإصابات بـ 209 حالات.

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