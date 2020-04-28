شكرا لقرائتكم خبر عن سنغافورة تسجل 799 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، أمس، تسجيل 799 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 14423. وأفادت الوزارة بوفاة شخصين آخرين، ليصل إجمالي عدد الوَفَيَات إلى 14. ومن بين حالات الإصابة الجديدة 764 من العمال المهاجرين الذين يعيشون في مساكن جماعية في سنغافورة، وهي من الدول التي بها أعلى معدلات الإصابة بالفيروس في آسيا.

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