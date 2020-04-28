شكرا لقرائتكم خبر عن «الكونجرس» يحقق بقرار حجب التمويل عن «الصحة العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

بدأت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تحقيقا، أمس الاثنين، في قرار الرئيس دونالد ترامب حجب التمويل عن منظمة الصحة العالمية وأمهلت وزارة الخارجية أسبوعا لتقديم معلومات عن القرار في الوقت الذي يواجه في العالم جائحة فيروس كورونا

وقال النائب الديمقراطي إليوت إنجيل رئيس اللجنة في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، إن منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة "تعاني أوجه قصور" وإنه سيؤيد إجراء إصلاحات.

وأضاف: "ولكن من المؤكد أن قطع التمويل عن منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي يواجه في العالم المأساة الناجمة عن كوفيد-19 ليس هو الرد".

وطالب إنجيل في رسالته وزارة الخارجية الأمريكية تقديم ‭‭11‬‬ مجموعة من الوثائق أو المعلومات ذات الصلة بالقرار الخاص بوقف التمويل في موعد لا يتجاوز الخامسة مساء الرابع من مايو.

وقال إنجيل إنه إذا لم يحدث ذلك فسوف تنظر اللجنة في جميع الإجراءات المتاحة لها. وأحجم متحدث عن تقديم تفاصيل محددة. وإنجيل باعتباره رئيسا للجنة يمتلك سلطة إصدار أوامر استدعاء للوكالات الاتحادية.