مدير منظمة الصحة العالمية: جائحة «كورونا» لن تنتهي قريبا

حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين، من أن جائحة فيروس كورونا المستجد لن تنتهي قريبا وعبر عن "قلقه العميق" من التأثير الناجم عن تعطل الخدمات الصحية العادية لا سيما على الأطفال.

وأضاف المدير العام للمنظمة "الجائحة أبعد ما تكون عن الانتهاء" مضيفا أن المنظمة قلقة إزاء تزايد منحنى الإصابة بالفيروس في أفريقيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الأسيوية.

وتابع قائلا "أمامنا طريق طويل والكثير من العمل". وقال استنادا إلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين إنه تم الإبلاغ عن وجود نقص في لقاحات الأمراض الأخرى في 21 دولة بسبب القيود المفروضة على الحدود نتيجة جائحة كورونا.

وأكّد أنّ "عدد حالات الإصابة بالملاريا قد يتضاعف في دول أفريقيا جنوب الصحراء... ويجب عدم حدوث ذلك"، وأضاف "نعمل مع الدول لدعمها".

وقال خبير كبير بمنظمة الصحةالعالمية الاثنين، إن الدول الواقعة في نصف الكرة الجنوبي مثلجنوب أفريقيا وتشيلي والأرجنتين وأستراليا تحتاج إلى الدعم حتىيكون بوسعها التعامل مع كل من الإنفلونزا الموسمية ومرض كوفيد-19الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وأضاف الدكتور مايك ريان مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحةالعالمية في مؤتمر صحفي أن الخبرات التي ستكتسبها تلك الدول فيالتعامل مع انتشار المرضين في نفس التوقيت ستفيد بشكل كبير دول نصفالكرة الشمالي التي ربما تواجه نفس الموقف خلال ستة أشهر.

