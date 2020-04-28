سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 27 أبريل

ارتفع الجنيه السوداني أمام الدولار في السوق الموازية، اليوم الإثنين، ارتفاعا كبيرا مقارنة بأمس الأحد بحسب وسائل إعلام محلية، بينما استقر الدولار على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وارتفع متوسط صرف الدولار في السوق الموازية 25 جنيها دفعة واحدة مسجلا 135 جنيها، وفق وسائل إعلام محلية، ليوقف فترة تعافٍ للجنيه السوداني بدأت في 16 أبريل/نيسان الجاري بعد عدة إجراءات للحكومة السودانية.

وسبق أن وصل الدولار لأعلى سعر مقابل الجنيه في السوق الموازية، يوم 14 أبريل/نيسان الجاري حيث سجل الدولار 145 جنيها.

وأعلنت لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان إلغاء جميع الإعفاءات الجمركية الممنوحة في العهود السابقة، كما قررت إنشاء بورصة للذهب.

وفي وقت تتصاعد الإصابات بشكل ملحوظ، أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 237 حالة، فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 21.

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وقرر السودان إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، في ظل حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها السلطة الانتقالية جراء انتشار وباء كورونا، والتي قضت أيضا بوقف الدراسة في جميع المراحل ومنع التجمعات، وحظر تجوال شامل في الخرطوم وجزئي ليلا بالولايات.



سعر الإسترليني واليورو

وسجل اليورو 59.53 جنيه للشراء و59.82 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 68.15 جنيه للشراء و68.49 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء، سجل متوسط سعر اليورو نحو 130 جنيها، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 145 جنيها، حسب وسائل إعلام محلية.



سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.63 جنيه للشراء و14.71 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.98 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 175.83 جنيه للشراء و176.71 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 36 جنيها، وارتفع الدرهم الإماراتي إلى 37 جنيها.