شكرا لقرائتكم ترمب: ندرس فرض غرامات على الصين بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه يدرس فرض غرامات على الصين بسبب فيروس كورونا، مضيفاً "نعمل لعلاج مرضى كوفيد 19 وفتح اقتصادنا تدريجيا"، مؤكداً أن العالم كله يعاني لأن طرفا ما لم يحسن التصرف منذ البداية.

وقال في مؤتمر خلية الأزمة الأميركية بشأن مستجدات الجائحة، إن الفحوصات التي أجرتها الولايات المتحدة أضعاف ما أجرته أي دولة أخرى، مضيفاً أن عدة دول تواصلت مع واشنطن لمعرفة الخطة الأميركية لإعادة فتح الإقتصاد.

وتابع "وفرنا مئات الآلاف من معدات الحماية الشخصية، ونقدم أرقاما دقيقة لكن دولا أخرى لا تقوم بالمثل".

فيما أكدت خلية الأزمة أن يتم إجراء 50 ألف فحص لكورونا بشكل يومي، "ونستهدف الوصول إلى 100 ألف فحص".

Advertisements

3 ملايين إصابة في العالم

إلى ذلك، تجاوز عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ حول العالم ثلاثة ملايين إصابة، حوالى 80% منها في أوروبا والولايات المتّحدة، بحسب إحصائية أعدّتها وكالة فرانس برس مساء الإثنين في الساعة 20,50 ت غ استناداً إلى بيانات رسمية.

وأظهرت الإحصائية أنّ ما لا يقلّ عن ثلاثة ملايين وثلاثة آلاف و344 شخصاً حول العالم أصيبوا بالفيروس منذ ظهوره في وسط الصين في كانون الأول/ديسمبر الفائت وأنّ 209 آلاف و388 من هؤلاء المصابين لقوا حتفهم من جرّاء الفيروس الفتاك.

وبلغ عدد المصابين في أوروبا 1.393.779 شخصاً توفي منهم و126.233 وفي الولايات المتحدة 980.008 مصابين توفي منهم 55.637 شخصاً.

وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من الأعداد الحقيقية للمصابين إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب علاجاً في المستشفى.