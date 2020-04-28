شكرا لقرائتكم التحالف: 151 خرقاً حوثياً لوقف إطلاق النار في 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الثلاثاء، أن خروقات ميليشيا الحوثي لتمديد وقف اطلاق النار خلال ٤٨ ساعة بلغت 151 اختراقا. وشملت الاختراقات الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة. Advertisements كما أكد التحالف تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات. وأكد على استمرار التزام التحالف بوقف اطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص الى اليمن. وكان التحالف أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل الجاري، جاء ذلك بعد إعلانها السابق بتاريخ (15 شعبان 1441ه/ 08 إبريل 2020م) بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: 151 خرقاً حوثياً لوقف إطلاق النار في 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.