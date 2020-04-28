ريفي دعا أهالي طرابلس لتفادي "فخ" المواجهة مع الجيش

أشار الوزير السابق اشرف ريفي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "السلطة تضع الجيش في مواجهة الناس وتختبئ وراءه كي تهرب من المسؤولية".
ودعا أهالي طرابلس إلى "أن يتفادوا هذا الفخ، فالجيش منكم ولكم والمواجهة مع السلطة، التي عليها الرحيل بدءاً من رأس الهرم، كي تُجرى إنتخابات مبكرة، ويبدأ الإنقاذ الفعلي. إستقيلوا إذا كان بقيَ عندكم حياء".
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