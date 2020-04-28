جنبلاط: سنتابع الطريق الاعتراضي الديمقراطي بكل هدوء ونحذر من المندسين

أعلن رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أننا "سنتابع الطريق الاعتراضي الديمقراطي بكل هدوء". ودعا المناصرين والرفاق إلى أن "يحذروا من المندسين"، شاجباً "آراء ​وليد فارس​ وتحريضه المعروف لخلق الفتنة".

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