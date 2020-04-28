عودة الهدوء إلى مدينة طرابلس وسط إنتشار كثيف للأجهزة الأمنية

يسود حال من الهدوء الحذر في ​مدينة طرابلس​، في هذه الأثناء، بعد أن تدخلت قوة من ​الجيش اللبناني​ لتفريق ​المحتجين​، بعد أن عمل بعض المشاغبين إلى الإعتداء على الأملاك العامة والخاصة وعلى عناصر من الجيش اللبناني.

وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أفادت، في بيان، بأنه اثناء تحرك احتجاجي في ساحة عبد الحميد كرامي في مدينة طرابلس اقدم عدد من المندسيّن على القيام بأعمال شغب والتعرض للممتلكات العامة والخاصة، واحراق عدد من الفروع المصرفية والتعرض لوحدات الجيش المنتشرة، بحيث استهدفت آلية عسكرية بزجاجة حارقة (مولوتوف) كما استهدفت دورية أخرى برمانة يدوية تسببت بإصابة عسكريَين بجروح طفيفة.

ودعت قيادة الجيش المواطنين والمتظاهرين السلميين إلى المسارعة في الخروج من الشوارع واخلاء الساحات، محذرة أنها لن تتهاون مع أي مخلٍ بالأمن والاستقرار وكل من تسوّل له نفسه التعرض للسلم الأهلي.​​​​​​​

