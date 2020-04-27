بعد فرض حظر التجول الليلي.. المغرب يفتح باب الاستثناء أمام الهيآت الدبلوماسية والمنظمات الدولية

مع دخول حظر التجول الليلي في البلاد حيز التنفيذ، فتح المغرب باب الاستثناء أمام الهيآت الدبلوماسية للتنقل في البلاد ليلا.

ووجهت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مذكرة شفهية إلى البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية في الرباط، نشرتها، اليوم الاثنين، تخبرها فيها بتوقف العمل بالتراخيص الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية، خلال توقيت الحظر الليلي، وكذا شهادات التنقل من أجل العمل، المسلمة من طرف القطاعين العام، والخاص.

وفتحت وزارة الخارجية الباب أمام كل بعثة دبلوماسية، أو منظمة دولية لتعيين عون دبلوماسي للتنقل وقت الحظر الليلي، وذلك عن طريق موافاتها بهويته، ورقم العربة، التي سيستعملها خلال توقيت حظر التنقل الليلي.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت عن فرض حظر تجوال ليلي، يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، مع بداية شهر رمضان.

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وقالت وزارة الداخلية إنه “يمنع منعا كليا تنقل المواطنات، والمواطنين خارج بيوتهم، أو التواجد في الشارع العام، خلال التوقيت المعلن عنه، سواء بالنسبة إلى الراجلين، أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات، والأنشطة الحيوية، والأساسية”.

وأكدت الداخلية أن المصالح الأمنية ستسهر على تفعيل “إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يوجد في الشارع العام خارج الضوابط المعلنة؛ حيث ستضعه تحت طائلة المتابعة القضائية”.