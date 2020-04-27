أوقفت عناصر الشرطة، اليوم الاثنين، عمر الناجي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور.
وجاء إعتقال الناجي، حسب الناشطة الحقوقية محجوبة كريم، بسبب تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، انتقد فيها عمر “حجز الخضر والفواكه، من باعة المتجولين، وتسليمها للجمعية الخيرية”.
وأعلن عدد من النشطاء الحقوقيين تضامنهم مع عمر الناجي، عبر تدوينات لهم على مواقع التواصل، مطالبين بإطلاق سراحه.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور.. ونشطاء: السبب تدوينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.