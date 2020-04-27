توقيف رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور.. ونشطاء: السبب تدوينة

أوقفت عناصر الشرطة، اليوم الاثنين، عمر الناجي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور.

وجاء إعتقال الناجي، حسب الناشطة الحقوقية محجوبة كريم، بسبب تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، انتقد فيها عمر “حجز الخضر والفواكه، من باعة المتجولين، وتسليمها للجمعية الخيرية”.

وأعلن عدد من النشطاء الحقوقيين تضامنهم مع عمر الناجي، عبر تدوينات لهم على مواقع التواصل، مطالبين بإطلاق سراحه.