رغم الانتقادات.. إقبال كبير على الأعمال الرمضانية على “اليوتوب” (القائمة)

في وقت تجد فيه السلسلات الرمضانية التلفزية، انتقادات منذ أول يوم لعرضها، كعادة كل سنة، حققت نفس هذه البرامج إقبالا مهما على موقع “يوتوب”.

وأظهر “يوتوب”، أن السلسلات الرمضانية المغربية، سواء الكوميدية، أو الدرامية، حظيت بإقبال من جمهور الأنترنت، منذ أول يوم من عرضها، حيث تصدرت سلسلة السوحليفة “طوندونس” يوتوب المغرب، وليس بحلقة واحدة بل حلقتين، واحتلت اليوم الاثنين، المركز الأول بالحلقة الثانية والمركز الثاني بالحلقة الأولى.

ودخل في قائمة “طوندونس يوتوب” مسلسل ياقوت وعنبر الذي يعرض على القناة الأولى، إضافة لسلسلة “البوي” التي تعرض على قناة شدى تيفي.

وضمت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا بالمغرب، برنامج الكاميرا الخفية الشهير “رامز مجنون رسمي” الذي يبث على قنوات “إم بي سي”.

وينتظر أن تكشف أرقام “ماروك ميتري”، مؤسسة قياس نسبة المشاهدة في القنوات الوطنية، بعد مضي أسبوع على انطلاق رمضان، مدى إقبال المشاهد المغربي على البرامج الرمضانية على شاشة التلفاز، خصوصا في الظروف الحالية التي يعيشها المغرب مع الحجر الصحي، والتي جعلت الإقبال على الشاشة الصغيرة يتزايد منذ بدايتها.