قميص مارادونا “يجمع” 55 ألف يورو لمكافحة فيروس كورونا في نابولي

تم بيع قميص ارتداه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، أيام دفاعه عن ألوان نابولي الإيطالي، في مزاد من أجل مساعدة المدينة الإيطالية في مواجهة فيروس كورونا.
وجمع القميص مبلغ 55 ألف أورو (600 ألف درهم ) في مزاد علني، أمس الأحد، لمساعدة جمعية خيرية في مدينة نابولي الإيطالية ترعى المتضررين في المدينة من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكتب مارادونا على حسابه الخاص في موقع (فايسبوك) للتواصل الاجتماعي “لقد ربحنا مباراة أخرى، تشيرو فيرارا”. “ربما هو الربح الأكثر أهمية. لقد فزنا بها معا كما كنا نفعل دائما.. يشرفني أنني ساهمت في مساعدة شعبنا على شراء السلع الأساسية في هذه اللحظة غير المسبوقة”.
وقال اللاعب الإيطالي السابق، تشيرو فيرارا، الذي بادر لبيع القميص إن حصيلة المزاد بلغت 85 ألف أورو من بيع تذكارات لـ 26 لاعب كرة قدم بجانب مارادونا، مشيرا إلى أن التبرعات ستذهب إلى الأشخاص، الذين تضررت أنشطتهم، بسبب جائحة فيروس كورونا.
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