قميص مارادونا “يجمع” 55 ألف يورو لمكافحة فيروس كورونا في نابولي

تم بيع قميص ارتداه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، أيام دفاعه عن ألوان نابولي الإيطالي، في مزاد من أجل مساعدة المدينة الإيطالية في مواجهة فيروس كورونا.

وجمع القميص مبلغ 55 ألف أورو (600 ألف درهم ) في مزاد علني، أمس الأحد، لمساعدة جمعية خيرية في مدينة نابولي الإيطالية ترعى المتضررين في المدينة من جائحة فيروس كورونا المستجد.