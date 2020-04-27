فسحة رمضان على “أخبار اليوم”.. تاريخ الأوبئة والمجاعات وشهادة جرمان عياش –الحلقة 2

في ظل جائحة كوفيد ــ 19، اختارت «أخبار اليوم»، أن تنشر سلسلة من الحلقات من كتاب مرجعي بعنوان: «تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين 18 و19»، لمؤلفه المؤرخ الراحل محمد الأمين البزاز، الذي اشتغل أستاذا بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط. ويعد الكتاب في الأصل أطروحة دكتوراه، أشرف عليها المؤرخ جرمان عياش أشهرا قبل رحيله سنة 1990.

قبل وفاة مولاي إسماعيل ببضع سنوات، نكبت البلاد بسلسلة من السنوات العجاف استمرت أربع سنوات، من 1721 إلى 1724 وتسبب في غلاء شديد ومجاعة رهيبة بين السكان. أول ما بلغت انتباهنا بصدد هذه المجاعة تغافل المصنفات التاريخية عن ذكرها، اللهم إلا من إشارة عابرة إلى موجة الغلاء. فالمؤرخ محمد الضعيف، الذي كان أكثر إسهابا في روايته، اكتفى بالقول: “في سنة 1133 من شعبان ماي يونيو 1721 كان ابتداء الغلاء بالمغرب ووصل وسق القمح إلى اثنتي عشر مثقالا أو ثلاثة عشر وتمادى ذلك الغلاء نحو أربعة أعوام”. أما الزياني، فإنه لم ير في عهد السلطان سوى اليمن والبركة: “وكانت أيامه رحمه الله غزيرة الأمطار كثيرة البركة في الحراثة والفلاحة والتجارة والأمن والرخاء والخصب لم يقع غلاء طول أيامه إلا مرة واحدة بلغ القمح فيها ست أواق للمد والشعير ثلاث أواق ورأس الضأن ثلاث أواق ورأس البقر من المثقالين إلى المثقال والسمن والعسل رطلان بالموزونة والزيت أربعة أرطال بالموزونة”.

وقد يكون هذا الصمت راجعا لتلك الصورة التي ألصقت بالسلطان بعد وفاته، ليس بالنسبة إلى قوته وبطشه فحسب، وإنما، أيضا، بالنسبة إلى عهده الذي أصبحت الذاكرة الجماعية تتجه نحو استحضاره كعهد ذهبي للأمن والرخاء، يتحسر المسنون عليه في غمرة القلاقل التي اندلعت بين أولاده حول الحكم. نلاحظ بالفعل أن الأدب الشفوي، الحارس على تداول الوقائع غير المكتوبة، قد تناقل ذكرى هذه المجاعة مدة طويلة، إلا أنه تمثلها بشكل معكوس، يتلاءم مع هذا الحنين إلى عهد السلطان الراحل. في عام 1780، أي بعد وقوعها بحوالي 56 سنة، التقطها القنصل الفرنسي شينيي من بعض المسنين على هذا النحو الغريب “منذ أزيد من خمسين سنة وقعت مجاعة بالمغرب في عهد مولاي إسماعيل، وسميت مجاعة لأن الناس كانوا يأكلون ولا يشبعون”. هكذا لم يتصور الناس إمكانية وقوع نقص في الطعام في عهد كانت تخرج فيه المرأة والذمي من وجدة إلى وادي نول فلا يجدان من يسألهما من أین ولا إلى أين، مع الرخاء المفرط فلا قيمة ل لقمح ولا للماشية”.

ومن حسن الحظ أننا نتوفر على روايتين تهمان بالخصوص مدينة فاس، لا يوجد ما هو أبلغ منهما في الدلالة على حدة هذه المجاعة، الأولى للقادري، والثانية وهي أهم لأحد يهوديي المدينة من معاصري المجاعة. يستفاد من هذا المصدر الأخير أن انحباس المطر تواصل بصورة مستمرة تقريبا طيلة سنوات 1721- 1723، باستثناء بعض التهاطلات الضعيفة في فصل الربيع أما سنة 1724، فكانت حسب نفس المصدر أشد خطورة من السنوات الثلاث السابقة إذ إن السماء لم تمطر إطلاقا، إلى حد أن أشجار الزيتون والكروم والتين يبست وقطعت لاستعمالها وقودا”. كنتيجة حتمية لهذا الجفاف المتواصل، سارت الأسعار في خط تصاعدي.

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وكما هي العادة في مثل هذه الأوقات العصيبة، فقد التجأ اليهود إلى الصوم لاستدرار عطف السماء، كما أقیمت ابتهالات جماعية كبيرة في كل من مكناس وصفرو وسلا، عام 1723. وأخيرا تساقطت الأمطار ہغزارة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من أبريل واستمرت تتهاطل إلى ليلة عيد الفصح حينئذ هبطت الأسعار.

ويتوسع المصدر اليهودي في وصف ويلات المجاعة، وأثارها على ملاح فاس فيقول “لقد خلت مساكن الأغنياء تماما وانقرض السكان وسدت أبواب الدور ونمت الحشائش بداخلها. كانت توجد أكثر من 150 دارا في الجهة اليسرى عند مدخل طريق المقبرة بجانب المكان المعروف بالكرنة، فإذا بسكانه قد ماتوا جميعا..”. وبخصوص الخسائر في صفوف اليهود بفاس فقد قدرها المصدر اليهودي، ب2000 ضحية، إلا أن هذا العدد يجب أن نضيف إليه 1000 يهودي اعتنقوا الإسلام أملا في التخلص من قبضة الجوع. للأسف يصعب علينا تحديد نسبة هذه الخسائر بشيء من الدقة لعدم توفرنا على تقديرات عن سكان الملاح في هذه الفترة. في عام 1936، قدر عد دهم بـ9775 شخصا و820 دارا أي بكثافة 18 ساكنا في كل دار. أما التقديرات التي قدمت في بداية القرن التاسع عشر فتختلف من مؤلف لآخر وفي تقديرنا، فإن سكان الحي لم يكونوا ليتجاوزوا في بداية القرن الثامن عشر 10 ألاف نسمة. إذا كان الأمر كذلك فقد تكون المجاعة التي نحن بصددها قد أدت إلى تقليص العدد بحوالي الثلث.

وبخصوص مسلمي المدينة، فلم ينجوا بدورهم، فها هو ذا القادري يخبرنا بأن الجوع بلغ بهؤلاء مبلغه إلى حد أن الجياع منهم كانوا ينهبون عجين الخبز في طريقه إلى الفرن، مما حمل الناس على وضعه في الصناديق، فسمي العام 1721 من أجل ذلك بعام الصندوق. يتحدث القادري، أيضا، عن وقوع موت ذريع بين السكان بسبب الجوع وانتشار أمراض يصعب تحديد طبيعتها.

وهناك رواية أخرى تخبرنا بأن الناس جاعوا في فاس حتى أكلوا الجيفة. ومن المؤكد أن المجاعة لم تنحصر في فاس وناحيتها، ذلك أن الجفاف كان عاما ومتواصلا في شتى أقاليم المملكة.