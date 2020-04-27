أطباء سلوان: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت صفحة أطباء سلوان على موقع "فيسبوك"، مساء الإثنين، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، في بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت الصفة التي أقيمت بمبادرة مجموعة من أطباء سلوان، أن الإصابتين الجديدتين سجلتا فيحي الثوري (أبو ثور) في البلدة.

ولفتت الصفحة إلى أن عدد الفحوصات التي أجرت حصرًا في عيادة صندوق المرضى "كلاليت" في القدس المحتلة وصلت إلى 676 فحصًا، أظهرت إصابة 121 شخصا بكورونا المستجد.

وأكدت الصفحة أن حالات التعافي وصلت إلى 23، ليستقر عدد المصابين إلى 98 شخصا؛ فيما يمكث في العزل الصحي الإجباري لمخالطتهم مصابين، 859 شخصًا.

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وسُجلت حالتا وفاة في المدينة المقدس من جراء الإصابة بالفيروس. وبينما يتلقى 6 مصابين العلاج في المستشفى، سُجلت 7 إصابات جديدة.

وسجلت مدينة القدس المحتلة وضواحيها أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، بلغت قرابة الـ253 إصابة، منها إصابات في مناطق سيطرة الحكومة الفلسطينية، ومنها ما يقع داخل المدينة المحتلة خارج السيادة الفلسطينية، وتحاول وزارة الصحة متابعة أعداد الإصابات من خلال اللجان المحلية.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله، محمد اشتية، قد أعلن مساء الإثنين، أن العدد الإجمالي للإصابات في المناطق المحتلة عام 1967، بلغ 495 إصابة منها نحو 251 في محافظة القدس، المدينة والمحيط. و17 في قطاع غزة.

وأضاف اشتية "وندرك أن هناك بعض الازدياد بالحالات في القدس، وعليه نؤكد جاهزيتنا ومسؤوليتنا عنهم بما يحتاجونه من إجراءات السلامة والفحوصات والعلاج حيث يلزم".