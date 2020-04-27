شكرا لقرائتكم خبر عن 331 وفاة إضافية بكورونا في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أحصت إسبانيا، أمس، 331 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية في ارتفاع طفيف عن حصيلة أول أمس التي بلغت 288 وفاة. وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد الوَفَيَات بلغ 23521, فيما بلغ عدد الإصابات 200 ألف شخصٍ.

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