شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مقتل 500 بينهم 150 طفلاً بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت البعثة في تقرير صادر عنها، أمس، بوقوع 1293 إصابة في صفوف المدنيين "533 قتيلا و760 جريحا" في أفغانستان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وأعربت البعثة عن قلقها، بشكل خاص، إزاء تصاعد العنف خلال شهر مارس وارتفاع عدد الضحايا المدنيين، مشيرة إلى أن ما يثير الدهشة والاستغراب هو أن التصعيد أعقب فترة "انخفاض العنف" الواقعة بين 22 و28 شباط فبراير بين القوات الموالية للحكومة وطالبان، وكذلك اتفاقية 29 فبراير الموقعة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.
وأبرز تقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان الحاجة الملحة إلى قيام جميع أطراف النزاع بالمزيد لحماية المدنيين من التعرض للأذى، لا سيما في ضوء التهديد الذي يلوح في الأفق المتمثل في انتشار كـوفيد-19.
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