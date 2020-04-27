شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مقتل 500 بينهم 150 طفلاً بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

أشارت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما" إلى مقتل أكثر من 500 مدني، بينهم أكثر من 150 طفلا، نتيجة الصراع الدائر في البلاد، خلال الربع الأول من عام 2020.

وأفادت البعثة في تقرير صادر عنها، أمس، بوقوع 1293 إصابة في صفوف المدنيين "533 قتيلا و760 جريحا" في أفغانستان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وأعربت البعثة عن قلقها، بشكل خاص، إزاء تصاعد العنف خلال شهر مارس وارتفاع عدد الضحايا المدنيين، مشيرة إلى أن ما يثير الدهشة والاستغراب هو أن التصعيد أعقب فترة "انخفاض العنف" الواقعة بين 22 و28 شباط فبراير بين القوات الموالية للحكومة وطالبان، وكذلك اتفاقية 29 فبراير الموقعة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

وأبرز تقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان الحاجة الملحة إلى قيام جميع أطراف النزاع بالمزيد لحماية المدنيين من التعرض للأذى، لا سيما في ضوء التهديد الذي يلوح في الأفق المتمثل في انتشار كـوفيد-19.