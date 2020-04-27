شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو» و«لودريان» يؤكدان ضرورة محاسبة إيران والان نبدء بالتفاصيل

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي اليوم، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، سبل تعزيز التعاون بشأن الاستجابة لوباء كوفيد -19. وناقش الجانبان خطوات مكافحة الإرهاب، مشددين ضرورة محاسبة إيران على تجاهلها لقرارات مجلس الأمن الدولي. من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، التزام بلاده الثابت بالعلاقة والتضامن عبر الأطلسي في الناتو.

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