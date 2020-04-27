شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يقتحم منزل خطيب «الأقصى» والان نبدء بالتفاصيل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزل خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري في حي الصوانة بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن قوات الاحتلال جاءت بعد تصريحات للشيخ صبري عن فتح المسجد الأقصى أمام المصلين في حال فتحته شرطة الاحتلال أمام المستوطنين لاقتحامه.

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