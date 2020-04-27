شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي: إعلان «الانتقالي الجنوبي» مخيّب للآمال والان نبدء بالتفاصيل
ووصف "غريفيثس"، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، الخطوة بأنها "مخيّبة للآمال خاصة وأن مدينة عدن ومناطق أخرى في الجنوب لم تتعاف بعد من السيول الأخيرة وتواجه خطر جائحة كوفيد-19".
ودعا المبعوث الأممي إلى الإسراع في تنفيذ اتفاقية الرياض بدعم من التحالف بقيادة المملكة، مشيراً إلى أن نجاح هذه الاتفاقية يجب أن يحقق فوائد لأهل الجنوب، لا سيما فيما يتعلق بتحسين الخدمات العامة والأمن.
وقال: "الآن، أكثر من أي وقت مضى، يجب على جميع الفاعلين السياسيين التعاون بحسن نية والامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية ووضع مصالح اليمنيين في المقام الأول".
وأضاف غريفيثس: أن اتفاقية الرياض تنص على مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في المشاورات بشأن الحل السياسي النهائي لإنهاء الصراع في اليمن وخدمة مصالح اليمنيين في عموم البلاد.
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