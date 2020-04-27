شكرا لقرائتكم خبر عن 27 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة في مدينة النجف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع حالات الوفاة إلى 88 حالة، فيما سجلت 23 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1286حالة.
وأوضح البيان أن جميع الحالات توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف والمثنى والسليمانية وإربيل.
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