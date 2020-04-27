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27 إصابة جديدة بكورونا في العراق

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سجلت العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 27 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس المستجد، ليرتفع عدد إجمالي الإصابات المؤكدة في العراق إلى 1847 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان، تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة في مدينة النجف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع حالات الوفاة إلى 88 حالة، فيما سجلت 23 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1286حالة.

وأوضح البيان أن جميع الحالات توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف والمثنى والسليمانية وإربيل.

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