الولائي يصف اقالة رئيس الوزراء واستمرار باقي الرئاسات بـ'الامر المريب'

علق الامين العام لكتائب "سيد الشهداء" ابو الاء الولائي، الثلاثاء، على "مبدأ الشلع قلع"، مشيرا الى ان اجمل مافي المبدأ استبدال الجميع لكن حين يُقال رئيس الوزراء وتستمر باقي الرئاسات هذا "امر مريب".
وقال الولائي في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "اجمل مافي مبدأ شلع قلع استبدال الجميع لكن حين يقال رئيس الوزراء الشيعي وتستمر باقي الرئاسات هذا امر مريب".
واضاف، "حين يُنتقى الوزير الشيعي بفحص وتقصي ويمرر الوزير السني والكردي الفاسدان هذا امر مريب، وحين تُغرق السعودية سوق النفط فيخسر العراق وتقصف تركيا المخيمات ويسكت الجميع هذا امر مريب".
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