تدمير اوكار وانفاق ومعمل تفخيخ بعملية امنية في صلاح الدين

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن تدمير ثلاثة أوكار وثلاثة أنفاق وزورق ومعمل تفخيخ لـ "ارهابيين"، فضلا عن عبوات ناسفة بعملية امنية في صلاح الدين. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين والمتمثلة بالواء مغاوير القيادة وفوجي سوات والتكتيكي ولواء المشاة التاسع ولواء المشاة ٢١ ولواء المشاة ٨٨ وبإسناد طيران الجيش وجهد هندسي تشرع بتطهير وتفتيش منطقة حاوي العظيم وتم تفتيش قرية الميتة وقرية البو جمعة وقرية البو عواد وقرية البو جنعان".



واوضحت أن "العملية أسفرت العملية عن تدمير ثلاثة أوكار احدهم يحتوي مواد طبية وغذائية ومواد أخرى، فضلا عن تدمير ثلاثة أنفاق وزورق، وتفجير عبوة ناسفة، والعثور على معمل تفخيخ يحتوي على مواد تفجير وعبوات وقد تم تدميره، ومازالت العملية مستمرة وسنوافيكم التفاصيل من خلال بيانات لاحقة أول بأول".

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