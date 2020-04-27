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شفاء طفلة من كورونا في مدينة الطب

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اعلنت مدينة الطب في بغداد، الاثنين، عن شفاء طفلة من .

وقالت ادارة المدينة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "طفلة تبلغ من العمر ثمان سنوات من المرضى المصابين بفايروس كورونا شفيت من الفايروس، وغادرت مركز الشفاء التخصصي التابع لمدينة الطب".

 

واضافت انه "بهذا يكون عدد المرضى المتشافين (٧١) مريضًا".

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