اعلنت مدينة الطب في بغداد، الاثنين، عن شفاء طفلة من كورونا .
وقالت ادارة المدينة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "طفلة تبلغ من العمر ثمان سنوات من المرضى المصابين بفايروس كورونا شفيت من الفايروس، وغادرت مركز الشفاء التخصصي التابع لمدينة الطب".
واضافت انه "بهذا يكون عدد المرضى المتشافين (٧١) مريضًا".
كانت هذه تفاصيل خبر شفاء طفلة من كورونا في مدينة الطب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.