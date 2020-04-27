اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن استهداف محولة كهربائية واصابة منتسب بفوج الطوارئ بهجوم لـ"داعش" في ديالى.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عناصر من عصابات داعش الارهابية استهدفوا بواسطة قاذفة RBG7 محولة كهربائية في قرية الگبة بناحية العبارة في قضاء بعقوبة".
واضافت ان "ذلك ادى الى قطع تيار الكهرباء"، مشيرة الى ان "هذا العمل الإرهابي اعقبه إطلاق نار مباشر بواسطة سلاح قناص، مما أدى جرح منتسب من فوج طوارئ ديالى الثامن".
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