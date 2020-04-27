احصائية جديدة بشأن المخالفين لقرار الحظر ببغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن احصائية جديدة بشأن المخالفين لقرار الحظر بالعاصمة. وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم ٢٧ نيسان، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكنت من القاء القبض على ٣١٥١٠ مخالفاً، كما حجزت ١٦٦٧ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات٧٦١٩٩ غرامة، كما سهلت دخول ٥٢٤٧٨ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد". وشكرت القيادة "جميع المواطنين الملتزمين باجراءات الحظر"، مؤكدة انها "مستمرة في محاسبة المخالفين".

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