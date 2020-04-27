حكومة كردستان: ملتزمون بواجباتنا التي تم الاتفاق عليها سابقا مع بغداد

اكدت حكومة اقليم كردستان، الاثنين، انها ملتزمة بواجباتها التي تم الاتفاق عليها سابقا مع بغداد، فيما شددت على ضرورة حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية في المجالين النفطي والمالي.

وقالت حكومة الاقليم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "عقدت اجتماعا بحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني واعضاء الوفد الك المفاوض مع الحكومة العراقية، ورؤساء الكتل الوردستانية في مجلس النواب"، مبينة انه "تم خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى ديوان مجلس الوزراء، بحث الوضع المالي في العراق وتداعيات تفشي فيروس كورونا والعلاقات بين الإقليم وبغداد والمشاكل العالقة بين الجانبين".

واضافت انه "تم الاتفاق على تبني سياسة موحدة تنسجم مع المرحلة الراهنة بهدف استرداد حقوق شعب كردستان ومستحقاته المالية"، مشيرة الى ان "الاجتماع شدد على وحدة الصف وتكثيف التنسيق بين حكومة إقليم كردستان والكتل الكردستانية وعدم السماح بمس مستحقات مواطني إقليم كردستان كأحد ابسط الحقوق، مع التأكيد على رفض تحويل قوت مواطني الإقليم إلى ورقة ضغط".

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واكد طالباني أن "حكومة إقليم كردستان ملتزمة بواجباتها التي تم الاتفاق عليها في التفاهمات السابقة مع بغداد"، مشدد "على ضرورة حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية في المجالين النفطي والمالي على اساس قانون النفط والغاز وتوزيع العائدات بطريقة تضمن تثبيت الحقوق والواجبات الدستورية للطرفين".

وطرح اعضاء الوفد المفاوض مع الحكومة العراقية ورؤساء الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي العديد من الملاحظات إزاء المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد وسبل التعامل مع الحكومة الاتحادية.