العالم ينفق تريليوني دولار على التسليح في 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف معهد "سيبري" لأبحاث السلام في السويد أن العالم أنفق ما يقارب تريليوني دولار أمريكي على العتاد العسكري في عام 2019. باحث أمريكي: استفزازات إيران تهدف لتعزيز هيمنة "الحرس الثوري"

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الإنفاق ثم تلتها الصين وجاءت الهند في المرتبة الثالثة.

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