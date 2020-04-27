"الحصن".. تطبيق رقمي إماراتي لمجابهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جهود مشتركة بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية وهيئتي الصحة في إمارتي أبوظبي ودبي، نتج عنها إطلاق التطبيق الرقمي "الحصن". حملة "10 ملايين وجبة" الإماراتية تحقق هدفها بأكثر من 11 مليونا التطبيق يعد المنصة الرقمية الرسمية الخاصة باختبارات فيروس كورونا المستجد بدولة الإمارات ويمكن تحميله مجانا من متجري IOS وAndroid. الإمارات تنتج معقما لليدين مطابقا للمواصفات العالمية المبادرة تستهدف دعم جهود الحكومة الإماراتية الهادفة إلى احتواء جائحة كورونا، ويتميز بسهولة الاستخدام ويضمن الحماية الفائقة لخصوصية المستخدم من خلال أفضل معايير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

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