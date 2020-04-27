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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة تتجاوز حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، حاجز المليون، في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، أوفيد 19، في وقت تجاوزت تجاوزت عدد حالات الإصابة في جميع أنحاء العالم ثلاثة ملايين حالة.
والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بفيروس كورونا بداية فبراير، هي البلد الأكثر تضررا سواء لجهة الوفيات أو الإصابات، مع 54 ألفا و877 وفاة. وأعلن شفاء 107 آلاف و45 شخصا.
تليها إيطاليا بـ26 ألفا و644 وفاة من 197 ألفا و675 إصابة، وإسبانيا بـ23 ألفا و521 وفاة (209 آلاف و465 إصابة)، وفرنسا بـ22 ألفا و856 وفاة (162 ألفا ومئة إصابة)، والمملكة المتحدة بعشرين ألفا و732 وفاة (152 ألفا و840 إصابة).
يأتي ذلك في الوقت الذي تتخذ فيه العديد من الدول خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام التي أدت إلى توقف الحياة الطبيعية، خلال الأسابيع الثمانية الماضية.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يمكن مقارنة عدد ثلاثة ملايين حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أقل من أربعة أشهر، من حيث العدد، بحوالي ثلاثة إلى خمسة ملايين حالة مرض شديد تسببها الإنفلونزا الموسمية حول العالم كل عام.
وأودى وباء كوفيد-19 بـ206 آلاف و567 شخصا في العالم منذ ظهوره في ووهان الصينية في ديسمبر، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية الاثنين في الساعة 11,00 ت غ. وتوفيت حالة واحدة من كل سبع حالات إصابة مسجلة تقريبا
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