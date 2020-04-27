الإمارات تدعم جهود السنغال لكبح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، موقف دولة الإمارات الثابت في التعاون والتضامن مع السنغال ومختلف الدول في العالم في مواجهة فيروس كورونا.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، من ماكي سال رئيس السنغال، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة شهر رمضان، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، ودعمها في مختلف المجالات إضافة لعدد من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، والجهود المبذولة لاحتواء آثار "تحدي كورونا".

وتناول الاتصال آخر تطورات وباء كورونا على الساحة الأفريقية بشكل خاص، وفي العالم بشكل عام، وإجراءات البلدين في التعامل معه، وآليات التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بينهما في التصدي للفيروس.

Advertisements

وشدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم جهود السنغال في مواجهة فيروس كورونا، وتقديم الدعم والمساعدة لتعزيز استجابة الدول الأفريقية الصديقة لمواجهة التحدي الذي يفرضه هذا الوباء.

وعبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تمنياته للشعب السنغالي، وشعوب العالم كافة بالسلامة من كل مكروه.

ومن جانبه، أكد الرئيس السنغالي ماكي سال، عمق العلاقات بين البلدين على المستويات كافة، وأثنى على جهود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العمل على تعزيز التضامن الإنساني العالمي في مجابهة تحدي "كورونا".

وعبر عن تقديره لدعم دولة الإمارات العربية المتحدة لجهود الأمم المتحدة في نقل الإمدادات الطبية ولوازم الحماية من فيروس كورونا إلى بلدان القارة الأفريقية، وتمنى للإمارات وشعبها السلامة من كل شر.