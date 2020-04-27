شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات فيروس كورونا فى الولايات المتحدة تتخطى حاجز المليون حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أفادت "واشنطن بوست"، أن إصابات فيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة تتخطى حاجز المليون حالة، حيث تعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من الفيروس التاجى، وفيما تخطت أعداد الوفيات بها بسبب هذا الفيروس حاجز الـ 55 ألف حالة.

Advertisements تخطت وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حاجز الـ 206 ألف حالة فى مختلف بلدان العالم التى ظهر فيها، وفيما تم تسجيل أكثر من 2 مليون و980 ألف حالة إصابة بالفيروس، ووصلت حالات الشفاء إلى أكثر من 850 ألف حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز". ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره فى مختلف دول العالم.

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