شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صورة لجثمان كيم جونج أون في تابوت زجاجي تثير زوبعة على وسائل التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

في خضم الجدل الدائر حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية وتضارب الأنباء بشأن وفاته جراء عملية جراحية خطيرة بالقلب أثارت صورة لجثمان كيم جونج أون في تابوت زجاجي، زوبعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا للعين.



وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن الصورة المتناقلة "مزيفة" وتم التلاعب بها، عبر وضع وجه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون محل وجه والده كيم جونج إيل الذي توفي إثر أزمة قلبية عام 2011 وهو مسجى في قصر كومسوسان التذكاري.

وحتى الساعة، لم تعلن وفاة كيم جونج ولا معلومات رسمية أو مؤكدة عن وضعه، في وقت تسود تكهنات عالمية عن صحته ومدى خطورتها.

وشكك كثير من الخبراء في الصورة التي نشرت في أول الأمر على موقع شبكة أخبار اليابان.

وتزعم العديد من المنشورات أن الصورة تم عرضها مباشرة على شبكة هونج كونج -التي أعلن نائب رئيسها إدعاءات حول وفاة كيم جونج هذا الأسبوع- وتمت مشاركة الصورة آلاف المرات عبر الإنترنت وسط عاصفة من الشائعات.

ودحضا للشائعات ذكرت صحيفة "إن كيه ديلي" الكورية الشمالية أن كيم جونج يخضع للعلاج في مستشفى "هيانج سان" المخصص لعائلته هو فقط وأن المستشفى يقف على أهبة الاستعداد بشكل دائم.

بنيت مستشفى "هيانج سان" عام 1994 بعد وفاة كيم إل سونج (جد زعيم كوريا الشمالية الحالي كيم جونج) ، بعيدا عن بيونج يانج لتجنب المراقبة.

وبحسب المعلومات المتوافرة يتلقى أطباء المستشفى تدريبًا متخصصًا في الخارج، ويتم استيراد المعدات الطبية من ألمانيا واليابان.

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كيم جونج إيل الذي توفي إثر أزمة قلبية عام 2011 مسجى في قصر كومسوسان التذكاري

وحسب المعلومات الشحيحة المتوافرة من البلد المغلق بشكل كبير أمام الإعلام الغربي يُقال أن طبيب كيم الشخصي خبير في أمراض القلب ويتحرك مع فريقه الأمني.

وتوفي والد كيم وجده بسبب نوبات قلبية.

وذكرت صحيفة "دي إن إن" في وقت سابق أن كيم خضع لعملية جراحية في القلب في 12 أبريل/ نيسان بعد أن شوهد آخر مرة في تقارير وسائل الإعلام الحكومية في الحادي عشر من الشهر ذاته.

لكن غيابه عن الاحتفالات بعيد ميلاد جده الراحل كيم إيل سونج، المعروف باسم "يوم الشمس" أثار الريبة.

وقالت الصحفية الصينية "شيجيان شينجزو" إن "مصدرًا قويًا للغاية" أخبرها أن الزعيم الكوري الشمالي قد مات.

وشيجيان لديها 15 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو"، وهي أيضًا ابنة أخت أحد وزراء خارجية البلاد.

من ناحية أخرى، ادعت إحدى وسائل الإعلام اليابانية أن كيم كان بعد خضوعه لجراحة في القلب في "حالة خضرية"، وهي مصطلح طبي يعني أن يكون المريض في حالة اضطراب في الوعي وهي اقل من درجة الغيبوبة.

لكن مون تشونج، مستشار الأمن القومي لرئيس كوريا الجنوبية ذكر في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأمريكية، الأحد، أن زعيم كوريا الشمالية لا يزال حيا وبصحة جيدة.

وأضاف أن كيم جونج أون يقيم في منطقة ونسون منذ 13 أبريل/نيسان الحالي، وأن سلطات بلاده لم ترصد أي تحركات مريبة حتى الآن في الجارة الشمالية.