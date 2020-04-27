حرب التصريحات تتصاعد.. زاهي حواس لـ علي جمعة: «كلامك تخاريف وخزعبلات يا مستر علي»

رد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، على مفتي الجمهورية الأسبق، الدكتور علي جمعة، بعدما دعاه الأخير لمشاهدة التصريحات التي أدلى بها مؤخراً قبل إصدر الأحكام.

وأصدر حواس بياناً جديداً قال فيه: "لم أصدر بياني السابق إلا بعدما شاهدت الحلقة من بدايتها لنهايتها، وهالني ما شاهدته فيها من خرافات لا علاقة لها بالعلم، بناها الشيخ جمعة من روايات وأقاويل، وهو ما نتعجب من صدوره من شيخ فاضل، وكان من الصعب علي أن أتصل به بعد ما شهدته من معلومات مغلوطة في الحلقة وتخاريف".

وأضاف وزير الآثار الأسبق: "كان من باب أولى أن يحدثني الدكتور جمعة قبل أن يفتي فيما ليس به علم والادعاء بمعلومات بعيدة كل البعد عن علم الآثار، ويؤسفني القول إن ما قاله لا يطلق عليه سوى خزعبلات".

وتابع: "القول بأني محتكر العلم مردود عليه بأن عصر بناة الأهرامات هو تخصصي وأنا من ثلاثة علماء فقط على دراية بتلك الحقبة وتفاصيلها التاريخية، لذا فإن ردي عليه بالأدلة والبراهين التاريخية التي ذكرتها ولا نقاش فيها، لأنها مستندة على أدلة لغوية وأثرية".

واختتم حواس بيانه بالقول: "من أعجب ما قاله جمعة هو أني بعيد عن الساحة، وتصريحي محاولة للعودة للأضواء ويبدو أن (مستر علي) لا يطالع وسائل الإعلام المحلية والعالمية التي تتسابق إلى الانفراد بلقاءات معي حول اكتشافاتي الأثرية وإنجازاتي العلمية والوثائقيات التي أقدمها هي خير سفير لمصر في العالم، وأدعو (مستر علي) ليشاهد البرامج العالمية، التي أظهر بها بعد إلحاح من القائمين عليها".

Advertisements

تصريحات مثيرة

وكان علي جمعة قد صرح مؤخراً، خلال حوار تليفزيوني على شاشة القناة المصرية الأولى، إن النبي إدريس "هو من علم المصريين بناء الأهرامات، وأن وجه أبوالهول هو وجهه".

هذه التصريحات دفعت زاهي حواس إلى الرد على علي جمعة، حيث قال إن "الشيخ تحدث عن الآثار بمعلومات لا تمت للعلم بصلة، بل رددها الكثيرون من مهوسي الآثار من دون علم ولا دراسة"، بحسب وصفه.

وأكد حواس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس الأحد، أنه لا توجد أي صلة بين النبي إدريس تمثال أبو الهول في الجيزة، والذي قال عنه علي جمعة إنه لوجه النبي إدريس.

وأضاف أنه لا يوجد دليل على بناء النبي إدريس للأهرامات أو "أبو الهول"، لكن هناك أدلة كاملة تؤكد أن الملك زوسر هو أول من بنى هرماً، وأن خفرع هو من شيد "أبو الهول".

وطالب حواس الشيخ علي جمعة بـ"عدم الإفتاء في الآثار"، معربًا عن احترامه لعلي جمعة باعتباره فقيهًا في الدين.