مركز العمليات الروسي: 44 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا

أشار مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى وفاة 44 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ في موسكو 479 شخصًا.
وكان مركز العمليات أعلن في وقت سابق، تسجيل 6198 إصابة جديدة بعموم روسيا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 87147 شخصا، غالبيتهم في موسكو، فيما بلغ عدد الوفيات 794 حالة.
وتعافى أكثر من 7 آلاف شخص من الفيروس وأجرى الأطباء أكثر من 3 ملايين فحص للكشف عن فيروس كورونا.
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