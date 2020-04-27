خام "نايمكس" الأميركي يغلق جلسة التداولات على هبوط بنسبة 25%

سجلت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأميركي خلال التداولات، هبوطًا حادًا جديدًا بنحو 25%، توازيًا مع تراجع سعر مزيج "برنت" للنفط القياسي الأوروبي حوالي 7%.
وأغلقت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأميركي تداولاتها على تراجع بنسبة 24.6%، أي ما يقارب 4.16 دولار، عند 12.78 دولار للبرميل، في حين سجلت العقود الآجاة لخام "برنت" عند التسوية تراجعًا بنسبة 6.8%، أو 1.45 دولار، عند 19.99 دولارًا للبرميل.
وعلى الرغم من التراجع المستمر للنفط، إلا أن البورصات العالمية وخاصة الأميركية شهدت اليوم ارتفاعًا بعد خسائرها السابقة، على خلفية الأمل بأن مزيدًا من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة، تستعد لإعادة فتح اقتصاداتها.
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