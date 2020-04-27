البنك الدولي يخصص 195 مليون دولار لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة كورونا

أشار البنك الدولي إلى أنه سيقدم 195.84 مليون دولار بحلول الأسبوع القادم لـ 64 دولة بين الأكثر فقرًا في العالم، لمساعدتها بالتصدي لجائحة كورونا.
وشدد البنك، في بيان، على أن "حزم التمويل ستتراوح بين مليون و15 مليون دولار لكل دولة، وسيجري إعطاء الأولوية للدول المصنفة على أنها ضعيفة أو تعاني من صراعات"، موضحًا أن "الأموال ستساعد الدول في تمويل شراء معدات طبية أساسية ومعدات للوقاية الشخصية وعلاجات وأدوية، ولدعم العاملين في القطاع الصحي في الخطوط الأمامية للأزمة".
وستأتي هذه الأموال من برنامج التمويل الطارئ لمكافحة لأوبئة، الذي أطلقه البنك الدولي بعد تفشي مرض إيبولا في 2013-2016 في سيراليون وغينيا وليبيريا، لتمويل الدول الفقيرة التي تأثرت بالمرض المذكور.
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