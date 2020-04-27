حفتر يعلن إلغاء العمل باتفاق الصخيرات للتسوية بليبيا بتفويض من الشعب

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إلغاء العمل باتفاق الصخيرات للتسوية في بلاده، لافتًا إلى أنه "أصبح جزءًا من الماضي".
وفي كلمة وجهها للشعب الليبي، أكد حفتر أن "حماية حقوق الشعب الليبي ستكون من أولويات الجيش، الذي سيكون رهن إشارة الشعب"، منوّهًا بأنه يقبل تفويض الشعب الليبي لهم في الدفاع عن حقوقه رغم ثقل الأمانة، "ونحن بدورنا سنستكمل مسيرة النصر وتحرير البلاد من الإرهاب".
كما شدد على أن "اتفاق الصخيرات دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة"، موضحًا أنه سيعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية.
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