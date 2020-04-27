حاكم كاليفورنيا: سلطات الولاية ستشدد إجراءات إلزام السكان بتطبيق قيود كورونا

أشار حاكم ولاية ​كاليفورنيا​ الأميركية غافين نيوسوم، إلى أن سلطات الولاية ستشدد إجراءات إلزام السكان بتطبيق القيود العامة المفروضة بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، في ظل تدفق حشود كبيرة من المواطنين على بعض الشواطئ.

وتعليقًا على صور توثق حشودًا واسعة من الناس في شواطئ دائرتي أورانج وفينتورا، لفت نيوسوم إلى أن "هذه المشاهد تمثل ما لا يجب أن نراه في هذا الوقت"، منوّهًا بأن "الشيء الوحيد الذي سيعيدنا إلى الوضع السابق هو سلوكنا، وفقط مثل هذه التصرفات يمكنها عرقلة قدراتنا على فتح الاقتصاد".

كما شدد على أن "سلطات الولاية ستشدد متابعة التزام الناس بالقيود العامة، وخاصة إجراءات التباعد الاجتماعي".

وسجلت في ولاية كاليفورنيا حتى اليوم 43772 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 1718 حالة وفاة.